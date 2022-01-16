Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 28 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...