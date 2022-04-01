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Giriş Tarihi: 1.4.2022 10:17

Toros Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Toros Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toros Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Toros Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden itibaren 20 gün olduğu belirtildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Toros Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
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