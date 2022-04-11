Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi'nde ve Ankara Gülhane Külliyesi'nde bulunan birimler ile Adana, Kayseri, Erzurum illerinde bulunan tıp fakültelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 61 (altmış bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuruların, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde yapılacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...