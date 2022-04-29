Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığına (9) sözleşmeli bilişim personeli (Yazılım Geliştirme Uzmanı (7), Elektronik Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (2)(erkek veya kadın)) temin edilecektir. Başvurular, 28 Nisan – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacak olan ''Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru İlan Metni" nde belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 15 Mayıs 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...