Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı zabıta memuru alımı için ilan yayımladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihleri 30 Mayıs-3 Haziran ve 6-10 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...