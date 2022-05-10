Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı için ilan yayımladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru yapmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken hususlar, Eski hükümlü-TMY olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar bölümünde belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İlanın 5 gün ilanda kalacağı açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...