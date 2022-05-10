Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü araştırma ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği" ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...