İstanbul Kent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...