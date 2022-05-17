Adalet Bakanlığı sözleşmeli çözümleyici alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı sözleşmeli çözümleyici alımı için ilan yayımladı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" "Sınav şartı" başlıklı ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 2 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...