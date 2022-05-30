Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü 'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...