Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Temel İslam Bilimleri Dr. öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Kadroya başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı flash bellek, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Adayların ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde başvurularını yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...