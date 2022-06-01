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Giriş Tarihi: 1.6.2022 09:02 Son Güncelleme: 1.6.2022 09:02

Haliç Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak

Haliç Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Haliç Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alacak
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