Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çağ Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...