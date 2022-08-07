Üsküdar Üniversitesi araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresi Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...