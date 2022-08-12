Şırnak Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şırnak Üniversitesinin Şırnak İl Merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 18 (On Sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...