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Giriş Tarihi: 24.8.2022 09:09

Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 6 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
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