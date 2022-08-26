İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 27 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 27 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.



İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...