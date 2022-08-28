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Giriş Tarihi: 28.8.2022 09:30

Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak
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