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Giriş Tarihi: 6.9.2022 08:59

Mardin Artuklu Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 46 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü 46 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 19 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Mardin Artuklu Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacak
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