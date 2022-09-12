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Giriş Tarihi: 12.9.2022 08:58

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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