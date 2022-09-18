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Giriş Tarihi: 18.9.2022 11:27 Son Güncelleme: 18.9.2022 12:07

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" ifadesi yer aldı.

Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak
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