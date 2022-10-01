Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 öğretim üyesi alacak
Giriş Tarihi: 1.10.2022 09:14 Son Güncelleme: 1.10.2022 09:16

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 öğretim üyesi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 öğretim üyesi alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 70 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 70 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları" hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 öğretim üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA