İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Öğretim Görevlisi" ve "Araştırma Görevlisi" istihdamı yapılacaktır. Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Ekim 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...