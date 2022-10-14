İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...