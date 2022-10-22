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Giriş Tarihi: 22.10.2022 09:23

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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