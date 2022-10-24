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Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:37

Gümüşhane Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Gümüşhane Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Gümüşhane Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
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