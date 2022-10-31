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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:36

Haliç Üniversitesi 37 öğretim elemanı alacak

Haliç Üniversitesi 37 öğretim elemanı alacak

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 37 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 37 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Haliç Üniversitesi 37 öğretim elemanı alacak
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