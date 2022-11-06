Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. 24. ve 23. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...