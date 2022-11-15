Bayburt Üniversitesi 11 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d ve 31. maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 29 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...