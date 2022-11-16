Bayburt Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü 28 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize öğretim üyeleri alınacaktır. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 29 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...