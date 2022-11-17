TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen Bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...