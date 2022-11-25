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Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:58

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 öğretim üyesi alımı yapacak.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
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