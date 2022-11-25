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Giriş Tarihi: 25.11.2022 08:44 Son Güncelleme: 25.11.2022 08:45

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcılığı giriş sınavı yapacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu için ilan yayımladı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcılığı giriş sınavı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcılığı giriş sınavı yapacak.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı ile 15 adet "İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı" alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 25 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcılığı giriş sınavı yapacak
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