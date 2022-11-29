Manisa Celal Bayar Üniversitesi 25 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 25 akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...