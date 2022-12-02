Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı müfettiş yardımcılığı giriş sınavı için ilan yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (on) Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...