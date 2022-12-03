Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 165 uzman yardımcısı alacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...