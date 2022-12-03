Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; faaliyet takvimine uygun olarak, belirtilen niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...