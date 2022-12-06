Bingöl Üniversitesi 20 araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü 20 araştırma ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...