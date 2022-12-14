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Giriş Tarihi: 14.12.2022 08:47

Kastamonu Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Kastamonu Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim elemanı alacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kastamonu Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak
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