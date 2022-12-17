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Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:26

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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