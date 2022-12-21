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Giriş Tarihi: 21.12.2022 08:52

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim üyesi alacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
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