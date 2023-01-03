Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular ht://www.s.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanla web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 14 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...