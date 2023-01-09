Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 3 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 3 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...