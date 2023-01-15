Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İbn Haldun Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi "Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları" uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...