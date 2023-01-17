Kafkas Üniversitesi sözleşmeli spor uzmanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli spor uzmanı alacak.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyona karşısında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...