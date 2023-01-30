Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...