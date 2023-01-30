Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Giriş Tarihi: 30.1.2023 09:55

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA