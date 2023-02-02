OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alacak.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...