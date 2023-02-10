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Giriş Tarihi: 10.2.2023 08:38

Bursa Teknik Üniversitesi sözleşmeli destek personeli alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli destek personeli alımı için ilan yayımladı.

Bursa Teknik Üniversitesi sözleşmeli destek personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli destek personeli alacak.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 23 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Bursa Teknik Üniversitesi sözleşmeli destek personeli alacak
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