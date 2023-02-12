Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alacak.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...