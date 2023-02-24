Galatasaray Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın belirtilen pozisyonlarda toplam 29(yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...